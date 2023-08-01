Песков сообщил о встрече Путина с Матвиенко

По словам пресс-секретаря президента России, на ней речь пойдет о работе Совета Федерации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко по итогам весенней сессии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наряду с множеством других встреч у президента сегодня будет Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на встрече речь пойдет о работе Совета Федерации и о планах у парламентариев на дальнейший период.

Накануне глава государства провел беседу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Путин поблагодарил его и всех депутатов за поддержку в ключевых вопросах внешней политики и развития страны.