1 августа, 09:26
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Военная операция на Украине

Атака беспилотника, расширение БРИКС и подвиг танкиста. Темы брифинга Пескова

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Новая атака украинских беспилотников на Москву, расширение БРИКС, а также подвиг российского танкиста стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В планах - встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Крупных публичных мероприятий не ожидается.

Об атаке беспилотника

  • "Комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные".
  • "Угроза существует, она очевидна. Меры принимаются".
  • В Кремле "не видят" аналогий с терактом 11 сентября в атаке беспилотников на "Москва-Сити".

О расширении БРИКС

  • "Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня", в том числе саммита в ЮАР. "Эта тема стоит, она в работе".
  • "В рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения", их обсудят на саммите. "По нюансам будем определяться", "главы государств будут говорить о своей позиции".
  • "Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе". Интерес "свидетельствует о большом потенциале" и "прикладном значении" объединения.

О подвиге танкиста

  • "Конечно, видели" запись, на которой российский танк в одиночку поражает целую бронероту ВСУ.
  • "Такой героизм, такой профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных". "С большой долей уверенности" героя ролика наградят.
  • В Кремле не думают, что этот ролик повлияет на мнение Запада о силе российской армии, реалии там "поймут со временем, скорее всего".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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