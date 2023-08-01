Атака беспилотника, расширение БРИКС и подвиг танкиста. Темы брифинга Пескова

Новая атака украинских беспилотников на Москву, расширение БРИКС, а также подвиг российского танкиста стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В планах - встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Крупных публичных мероприятий не ожидается.

Об атаке беспилотника

"Комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные".

"Угроза существует, она очевидна. Меры принимаются".

В Кремле "не видят" аналогий с терактом 11 сентября в атаке беспилотников на "Москва-Сити".

О расширении БРИКС

"Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня", в том числе саммита в ЮАР. "Эта тема стоит, она в работе".

"В рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения", их обсудят на саммите. "По нюансам будем определяться", "главы государств будут говорить о своей позиции".

"Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе". Интерес "свидетельствует о большом потенциале" и "прикладном значении" объединения.

О подвиге танкиста