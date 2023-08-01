Эксперт считает, что Франция не оставит попыток вернуть контроль в Африке

Там, где это не получается мирным путем, это будет сделано военным путем, отметила председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Париж не оставит попыток вернуть контроль и влияние в странах Африканского континента, не исключая и военный путь. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер в связи с ситуацией вокруг Нигера.

Эксперт обратила внимание на то, что накануне военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Французский лидер Эмманюэль Макрон в свою очередь пообещал, что Париж даст решительный ответ, в случае нападений на граждан и загранучреждения Франции. При этом Буркина-Фасо и Мали в совместном заявлении переходных правительств отметили, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес.

По мнению специалиста, несмотря на такую эскалационную риторику всех сторон, оценить риски перехода ситуации в большое вооруженное противостояние в регионе с участием Франции сейчас довольно сложно. "Сейчас сложно оценить, насколько это будет реальным, потому что Африка однозначно взяла курс на самоопределение. В ряде африканских государств, как мы видим, происходят перевороты. Соответственно, Мали и Буркина-Фасо стараются выйти из-под влияния бывших колонизаторов и пытаются решить собственными силами собственное будущее", - отметила Цайзер.

"Другое дело, что сейчас в связи с общей геополитической ситуацией и тем, что Европа, по сути, теряет определенный контроль и влияние в африканских государствах, а связка США и Европа все равно остается в Африке, то, конечно, можно предположить, что будут попытки вернуть себе определенный контроль. Там, где это не получается мирным путем, это будет сделано военным путем. Но мне кажется, что сейчас ситуация может развиваться всячески неожиданно и неопределенно", - считает эксперт.

Цепная реакция

Специалист напомнила, что до этого перевороты были в Буркина-Фасо, Мали и Судане. "Эта цепочка событий началась не вчера. Все это происходит в рамках определенного геополитического раздрая и нестабильности, которые непосредственно влияют на то, что сейчас происходит на континенте", - продолжила она.

При этом Цайзер не исключила, что "цепная реакция" в дальнейшем может только усилиться, если Парижу не удастся выстроить четкую линию антикризисной политики. "Есть страны по-прежнему лояльные и очень зависимые от Франции в плане языка, валюты, банка. Соответственно, полноценно сказать, что Францию выбьют [из Африки происходящие перевороты], наверное, нельзя. Наверное, и задачи такой не стояло. Сейчас очень важно, насколько грамотно будет выстроено поведение самой Франции в отношении африканцев и будет ли", - добавила она.

Пророссийский курс

Россия же в сложившемся контексте "в любом случае будет приветствовать решения африканцев в любой ситуации" и выстраивать свое сотрудничество, "абсолютно не опираясь на западных или американских коллег", отметила аналитик. "Россия абсолютно точно будет продолжать достаточно агрессивную экономическую политику. С точки зрения общеполитической ситуации Россия выстраивала изначально отношения на принципах партнерства с африканскими государствами, поэтому этот принцип останется незыблемым, - подчеркнула она. - Африка дала всецело понять, что они сами будут строить свою государственность в новых современных реалиях. Сотрудничество с Китаем, Россией, Индией и Турцией сейчас для Африки гораздо приоритетнее".