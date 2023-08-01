Памфилова заявила, что "придирки" Запада помогли создать в России открытую систему выборов

Председатель Центризбиркома РФ отметила, что в 2023 году отмечается 30-летие избирательной системы страны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бесконечные придирки "разного рода экспертов" с Запада к избирательной системе России помогли ей стать самой открытой и прозрачной в мире. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, выступая по видео-конференц-связи перед участниками первого образовательного форума молодых организаторов выборов в Липецкой области.

"Мы должны разбивать стереотипы разного рода экспертов, которые многие годы пытаются дискредитировать выборы в России, навязывают нам какие-то шаблоны, что на Западе все прекрасно, а у нас наоборот. Но, с другой стороны, я даже благодарна этим критикам, потому что за все время, что мы с вами трудимся, эти бесконечные придирки, давление, гнет настолько дисциплинировали нас, что наша избирательная система стала самой открытой и прозрачной в мире", - заявила Памфилова, слова которой приводит пресс-служба регионального избиркома.

Председатель ЦИК напомнила, что в этом году отмечается 30-летие избирательной системы новой России. "Хотя на самом деле, я не устаю об этом повторять, корни системы имеют более чем 1000-летнюю историю. Сегодня мы развиваемся, опираясь на традиции. И самый главный судья, экзаменатор для нас - это избиратель. От его доверия к тому, что мы делаем, в целом зависит отношение людей к результатам выборов", - добавила она.

По словам Памфиловой, этим летом организаторы выборов прошли очень важный период - существенное обновление составов участковых избирательных комиссий, удалось достичь оптимального сочетания молодости и опыта. Она выразила уверенность, что курс на привлечение молодежи к электоральным процессам будет продолжен.

Организатором однодневного форума является избирком Липецкой области. На его площадке участники обсудят вопросы, связанные с развитием российской избирательной системы. Среди основных тем: выборы и цифровизация, применение дистанционного электронного голосования, информационное обеспечение выборов.