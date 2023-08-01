Казахстан отказался выдать США задержанного россиянина Кислицина

Судебным решением сотрудник компании F.A.C.C.T. подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России

АЛМА-АТА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана отказались выдать США задержанного в стране в июне россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, судебным решением он подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России. Об этом ТАСС сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.

"Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС Оганов, он провел встречу с задержанным россиянином, в ходе которой Кислицин заявил, что "однозначно намерен вернуться на родину" и других вариантов, в том числе обращения за убежищем в Казахстане, не рассматривает.