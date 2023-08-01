1 августа, 10:39,
обновлено 1 августа, 11:21

Казахстан отказался выдать США задержанного россиянина Кислицина

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Астана
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Судебным решением сотрудник компании F.A.C.C.T. подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России

АЛМА-АТА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана отказались выдать США задержанного в стране в июне россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, судебным решением он подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России. Об этом ТАСС сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.

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"Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС Оганов, он провел встречу с задержанным россиянином, в ходе которой Кислицин заявил, что "однозначно намерен вернуться на родину" и других вариантов, в том числе обращения за убежищем в Казахстане, не рассматривает. 

Теги:
СШАКазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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