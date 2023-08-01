Посольство РФ назвало неприемлемым вмешательством санкции в ответ на приговор Кара-Мурзе

Представитель диппредставительства заявил, что вводимые Лондоном в одностороннем порядке ограничительные меры по этому и другим поводам противоречат основам международного права и юридически ничтожны

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало попыткой вмешательства во внутренние дела РФ внесение Лондоном в санкционный список шести российских граждан в связи с приговором, оглашенным в апреле Мосгорсудом в отношении публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель диппредставительства.

"Рассматриваем введение властями Великобритании 31 июля ограничительных мер против шести россиян в связи с процессом по делу Владимира Кара-Мурзы как неприемлемую попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны. В правительстве Соединенного Королевства и не скрывают, что цель акции - повлиять на работу российского правосудия, за счет внешнего давления попытаться скорректировать вынесенный ранее приговор. Впрочем, такое высокомерие мы видим не впервые", - сказал дипломат.

"Напоминаем при этом, что вводимые Лондоном в одностороннем порядке ограничительные меры по этому и другим поводам противоречат основам международного права и юридически ничтожны", - добавил он.