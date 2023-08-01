1 августа, 11:31

Прилепин сообщил, что назначен заместителем командира полка Росгвардии "Оплот"

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что "вернется в строй по излечении"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, который был ранен при попытке покушения в мае, получил должность заместителя командира полка Росгвардии "Оплот". Политик написал об этом в Telegram-канале, добавив, что вернется в строй после выздоровления.

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"Созданный нами с легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии "Оплот" расширяется до полка и получает тяжелое вооружение. Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй", - написал Прилепин.

Он добавил, что задачи, поставленные руководством Росгвардии и президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены. 

Теги:
РоссияПрилепин, Захар
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