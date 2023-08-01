Избирком Алтайского края зарегистрировал кандидата в губернаторы от "Справедливой России"

Евгения Боровикова стала вторым зарегистрированным кандидатом

БАРНАУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала лидера партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Евгению Боровикову в кандидаты для участия в выборах губернатора региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале краевого избиркома.

"Сегодня, 1 августа, в ходе заседания крайизбиркома был зарегистрирован второй кандидат на должность губернатора Алтайского края. Им стала Боровикова Евгения Анатольевна, выдвинутая избирательным объединением "Региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Алтайском крае", - сказано в сообщении.

Боровикова стала вторым зарегистрированным кандидатом. Количество достоверных и зачтенных подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, составляет 527. Действующий губернатор региона Виктор Томенко был зарегистрирован 25 июля.

Выборы губернатора Алтайского края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.