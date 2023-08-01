Матвиенко заявила, что состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40%

Единый день голосования пройдет 10 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Состав Совета Федерации после единого дня голосования в сентябре 2023 года обновится примерно на 40%. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов", - отметила Матвиенко.

Он подчеркнула, что каждый сентябрь после выборов в Совфед приходят "новые, свежие люди". "Вливается, что называется, новая кровь: это самые достойные и уважаемые люди из регионов, каждый со своей школой, опытом. Это дает нам возможность всегда в более широком поле обсуждать любые вопросы, проблемы, которые остро стоят", - добавила Матвиенко.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.