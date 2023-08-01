КПРФ выдвинула на сентябрьские выборы в Херсонской области более 200 кандидатов

Возглавил список первый секретарь областного отделения КПРФ Рамиль Замалетдинов

ГЕНИЧЕСК, 1 августа. /ТАСС/. Херсонское региональное отделение КПРФ на конференции выдвинуло список из 50 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в областную думу и список более чем из 150 кандидатов в советы депутатов 14 муниципалитетов региона.

Утверждение списков проходило путем тайного голосования, в котором участвовали 17 делегатов конференции.

"В региональный парламент у нас 50 фамилий. Это достаточно профессиональная команда", - сказал журналистам член ЦК КПРФ, сенатор Айрат Гибатдинов.

Возглавил список первый секретарь областного отделения КПРФ Рамиль Замалетдинов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.