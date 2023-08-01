Путин на встрече с Матвиенко назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами

Глава государства поблагодарил сенаторов за внимание к социальным вопросам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко поблагодарил сенаторов за внимание к социальным вопросам и назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами.

"Спасибо, что вы уделяете много внимания вопросам социального характера", - сказал глава государства, выслушав доклад Матвиенко, в котором она упомянула в числе прочего о развитии детского здравоохранения в регионах и о модернизации летних лагерей. "Это же не единственный вопрос, касающийся летнего отдыха детей, хотя это сегодня наиболее актуально, тем не менее поддержка семьи, детства, материнства - это чрезвычайно важные, капитальные вещи", - прокомментировал Путин.

Он добавил, что есть и много других вопросов, которые он обсуждает с Совфедом "условно, в ежедневном режиме, в рабочем режиме". "В целом, конечно, работа была достаточно напряженной, эффективной, решения принимались своевременно", - оценил президент итоги весенней сессии. "Валентина Ивановна, хочу со своей стороны и вас поблагодарить, и всех членов Совета Федерации", - добавил Путин.

Он также подчеркнул важность Совфеда как одной из палат парламента, принимающих законы. "Но все-таки это особая палата, мы все время это подчеркиваем, - это палата регионов", - обратил внимание глава государства. По его словам, эта составляющая, региональная работа, "является не менее важной", чем нормотворчество. "Прямая связь с регионами, понимание того, что происходит на земле, что нужно сделать для того, чтобы задачи, которые стоят на региональном уровне, решались еще более эффективно и своевременно, - это чрезвычайно важная, просто очень важная вещь", - заключил президент. Также он указал: "Международные контакты тоже важны".

Отдельно глава государства оценил инициативы Совета Федерации, "которые рождаются "снизу", в ходе работы в регионах. "Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком серьезном, напряженном ключе будет продолжена", - подытожил Путин.