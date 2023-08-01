Матвиенко: Совет по интеграции новых регионов может помочь им при подготовке законов

Председатель Совфеда заявила, что Совет по интеграции новых регионов также может заниматься парламентским контролем по ключевым вопросам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Совет по интеграции новых регионов при Совете Федерации может помочь региональным парламентам в законотворческой работе и заняться парламентским контролем по ключевым вопросам на этих территориях. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас есть такое предложение, Владимир Владимирович: при Совете Федерации как палате регионов создать Совет по интеграции новых регионов. Что я имею в виду, чем этот Совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает. В сентябре будут избраны уже региональные парламенты: важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и конституции, и российскому законодательству", - сказала спикер СФ.

С другой стороны, по ее словам, этот Совет может заниматься парламентским контролем по ключевым вопросам на этих территориях. "У нас есть такой опыт: у нас есть отдельный Совет по [вопросам развития] лесного комплекса. Мы создали Совет по региональному здравоохранению, поскольку мы все время делаем акцент на регионы, на субъекты, и очень много вопросов удалось решить", - отметила Матвиенко.

Она привела в пример Крым и Севастополь, отметив, что все, что оставила Украина в сфере здравоохранения на этих территориях, "не подлежит вообще никакому обсуждению". "Мы взялись за лицензирование медицинских учреждений: очень непросто шел и идет процесс, но на сегодня уже более 70% медицинских учреждений Крыма и Севастополя получили лицензии. Мы еще продлили срок. Я думаю, что до конца следующего года мы полностью эту тему закроем", - сказала председатель СФ.