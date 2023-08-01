Путин 2 августа обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу

С докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев, врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 2 августа, по видео-конференц-связи совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станет развитие пунктов пропуска через государственную границу страны", - говорится в сообщении.

С докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.

Также на совещании будут рассмотрены текущие вопросы, добавили в Кремле.