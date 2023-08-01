Избирком Приамурья зарегистрировал пять кандидатов на выборы главы региона

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

ТАСС, 1 августа. Избирательная комиссия Амурской области зарегистрировала пять кандидатов на выборы губернатора региона, сообщается в Telegram-канале избиркома.

"Завершился период регистрации кандидатов на выборы губернатора Амурской области. На пост главы региона претендуют пять кандидатов, представляющие региональные отделения партий - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Коммунистическая партия Коммунисты России", "Новые Люди", "Единая Россия", КПРФ", - говорится в сообщении.

В выборах будут участвовать действующий губернатор Приамурья Василий Орлов от партии "Единая Россия", председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергей Рафальский, представитель КПРФ Борис Белобородов, представитель реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгений Завгородний и представитель реготделения партии "Новые люди" Роман Санжаревский.

Теперь кандидаты могут готовиться к периоду агитации в СМИ, который стартует 12 августа.

Выборы губернатора Амурской области будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября.