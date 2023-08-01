В ЛНР все действующие партии уведомили избирком о конференциях по выдвижению кандидатов

Как сообщила заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская, "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и "Новые люди" получили право выдвигать списки кандидатов на выборы без сбора подписей

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Пять политических партий, региональные отделения которых открыты в Луганской Народной Республике (ЛНР), уведомили региональную избирательную комиссию о проведении мероприятий по составлению списков кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета (парламента) ЛНР и муниципалитетов. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"На данный момент все зарегистрированные политические партии на территории ЛНР - их пять - уведомили о своих мероприятиях по выдвижению списков кандидатов на выборы. Это "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и "Новые люди". Эти пять политических партий имеют право выдвигать списки кандидатов на выборы депутатов как Народного совета, так и представительных органов муниципальных образований ЛНР без сбора подписей в поддержку выдвижения", - сказала она.

Сумская сообщила, что в течение недели избирательная комиссия ЛНР заверит списки кандидатов, полученные от реготделения ЛДПР, при этом "остальные партии еще не представили на заверение списки кандидатов".

Выдвижение кандидатов будет идти в регионе с 24 июля по 17 августа.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.