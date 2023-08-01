Косачев: Россия не будет учитывать мнение ЕС при определении своих действий в ходе СВО

Вице-спикер СФ прокомментировал заявление представителя Евросоюза о том, что РФ не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия в последнюю очередь будет учитывать мнение Евросоюза при определении своих действий в складывающейся ситуации в ходе специальной военной операции. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал ТАСС заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилы Массрали о том, что Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине.

"Нет ни малейшего сомнения, что при определении любых последующих российских действий в складывающейся ситуации мнение Евросоюза будет учитываться в последнюю очередь, то есть - никак", - сказал Косачев ТАСС.

В Минобороны РФ заявили, что ночью 1 августа два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. В ведомстве уточнили, что еще один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити". Пострадавших в результате инцидента нет.

Высокопоставленный источник в системе ПВО России заявил ТАСС, что беспилотные летательные аппараты, сбитые средствами ПВО при попытке совершить атаку на объекты Москвы и Московской области, прилетели с территории Украины. ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.