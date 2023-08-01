Москалькова считает снятие герба СССР с монумента "Родина-мать" шагом к забвению истории

Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ, в период вхождения в состав СССР Украина получила "мощное экономическое и культурное развитие"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве является шагом к забвению исторического прошлого. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили, что советский герб полностью демонтирован со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Как рассказал и.о. министра культуры Ростислав Карандеев, герб будет храниться в музее истории Украины во Второй мировой войне.

"Киевские власти завершили демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать". Это еще один шаг на пути предания забвению исторического прошлого, без которого нет будущего", - считает омбудсмен.

Она отметила, что в период вхождения в состав СССР Украина получила "мощное экономическое и культурное развитие", а "миллионы советских украинцев отдали свои жизни в борьбе с фашизмом" в период Великой Отечественной войны. "Сегодня делается все, чтобы их детям, внукам и правнукам ничто не напоминало о их героических предках. Право на историческую память является главным в формировании и развитии цивилизации. Ее нравственным стержнем. Демонтаж символов исторического прошлого Украины разрушает этот фундамент", - полагает Москалькова.

После 2015 года на Украине в рамках так называемой декоммунизации возникла идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом составляет 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.