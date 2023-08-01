Слуцкий назвал лицемерной позицию ЕС в связи с атаками БПЛА в Москве

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что Брюссель оказывает поддержку террористическому режиму в Киеве и тем самым сам является спонсором государственного терроризма

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз не может указывать России, как реагировать на атаки беспилотников в Москве, его позиция лицемерна. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилы Массрали о том, что Россия не должна использовать атаки беспилотников для эскалации боевых действий на Украине.

"Позиция Евросоюза - лицемерна. Брюссель оказывает поддержку террористическому режиму в Киеве и тем самым сам является спонсором государственного терроризма. И не ЕС указывать нам теперь, как и что делать. Россия также имеет право использовать все средства для защиты своей безопасности", - сказал депутат.

По словам Слуцкого, всплеск "террористической активности укрорейха как раз и связан с провалами контрнаступления в расчете посеять панику среди российского населения". "Но все меры безопасности усилены и усиливаются многократно - и в воздухе, и на море. А ответные меры, уверен, обязательно еще последуют, в том числе в отношении центров принятия решений на Украине", - заключил парламентарий.

Высокопоставленный источник в системе ПВО России заявил ТАСС, что беспилотные летательные аппараты, сбитые при попытке совершить атаку на объекты в Москве и Московской области, прилетели с территории Украины. ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.