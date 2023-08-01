Россия не поддержала программу американского председательства в СБ ООН в августе

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США начали свое председательство с неверных действий

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Россия не поддержала предложенную США программу по работе Совета Безопасности ООН в августе. Об этом заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Соединенные Штаты исполняют функцию председателя СБ ООН в августе. "Россия не поддержала программу председательства США в этом месяце", - сказал Полянский.

"К сожалению, наши американские коллеги начинают председательство не с той ноги, если позволите так выразиться, потому что задача председателя - добиться общей позиции. Он - первый среди равных, его задача не в том, чтобы продавливать свою позицию и позицию своих союзников. Может быть, это нормально для порядка, основанного на правилах, но это ненормально для традиций и практик, которыми мы руководствуемся в cовете", - сказал он.

Каждая из стран СБ ООН по очереди занимает пост председателя Совета на месяц.