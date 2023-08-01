Россия выступила против программы США в ООН из-за Украины и Сирии

Как заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, для включения заседания по Украине в программу работы Совбеза на месяц нет формальных оснований

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Россия выступила против фиксирования заранее в программе работы Совета Безопасности ООН на август отдельного заседания по Украине, однако не возражает против проведения таких мероприятий по мере необходимости. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На этот раз наши американские коллеги и друзья просто сказали, что нам нужно обсудить Украину, что нам не нужно блокировать возможность совета обсуждать Украину. Но мы ни в коем случае не блокируем возможность обсуждения Украины", - сказал он.

Российский дипломат указал, что для включения заседания по Украине в программу работы Совбеза на месяц нет формальных оснований, потому что не имеется резолюций СБ ООН конкретно по ситуации на Украине. "Мы приветствовали бы обсуждение вопросов по Украине, потому что, как мы считаем, есть много тем, на которые стоило бы взглянуть совету. Но формальное включение украинского вопроса в программу работы было бы переходом за красную линию. Мы ясно дали это понять, но для американского председательства это принципиальный вопрос. Поэтому мы не договорились о программе работы", - отметил Полянский.

Другим пунктом, вызвавшим возражение РФ, стало включение в программу работы большого количества заседаний по Сирии. "Мы и не только мы давно выступаем за то, чтобы не обсуждать каждый месяц три отдельных аспекта ситуации в Сирии", - отметил он.

Полянский пояснил, что западные страны предлагают проводить каждый месяц по три заседания - по политическим вопросам, по гуманитарным и по химическому оружию. Он добавил, что политическую и гуманитарную проблематику можно совместить, а обсуждение вопроса о химическом оружии проводить реже, например раз в три месяца, потому что иначе дискуссии получаются слишком бессодержательными.