1 августа, 16:39
Кризис в Сирии

Богданов обсудил с послом Ирана актуальные задачи сирийского урегулирования

В ходе встречи был подтвержден неизменный настрой Москвы и Тегерана на поддержание активного диалога по региональной проблематике, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке и актуальные задачи урегулирования в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы была предметно обсуждена обстановка на Ближнем Востоке с акцентом на задачи сирийского урегулирования. При этом был подтвержден неизменный настрой Москвы и Тегерана на поддержание активного диалога по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - отметили на Смоленской площади.

Встреча прошла по инициативе иранской стороны. 

Теги:
ИранСирияРоссияКризис в СирииБогданов, Михаил Леонидович
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