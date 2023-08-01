Россия в 2023 году возобновит работу посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо

Штатную численность работников диппредставительств установит МИД РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении в 2023 году деятельности посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Посольства будут открыты в столице Буркина-Фасо - Уагадугу, а также в столице Экваториальной Гвинеи - Малабо. Штатную численность работников посольств установит МИД РФ. Расходы на возобновление деятельности и содержание учреждений будут покрыты за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание зарубежного аппарата МИД.

О планах по возобновлению работы российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия - Африка. Он подчеркивал, что это станет реальным практическим шагом по существенной активизации работы со странами Африки в политической, деловой и гуманитарной области, а также в сфере культуры и туризма.

Отношения с Экваториальной Гвинеей

Дипломатические отношения с Экваториальной Гвинеей были установлены 7 декабря 1968 года. Посольство СССР и РФ функционировало в Малабо с 1969 по 1992 год, когда его деятельность была прекращена по финансово-экономическим соображениям. С тех пор российские интересы в Республике Экваториальная Гвинея представляло посольство РФ в Камеруне.

Отношения с Буркина-Фасо

Дипломатические отношения с Буркина-Фасо были установлены 18 февраля 1967 года. До середины 1980-х годов советско-буркинийское сотрудничество заметного развития не получило, однако с 1983 года после прихода к власти в Буркина-Фасо леворадикального Национального совета революции оно активизировалось. В 1992 году, после распада СССР, работа посольства России в Уагадугу была прекращена. Буркинийское посольство в Москве было закрыто в 1996 году и вновь открыто в 2013 году.