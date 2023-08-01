1 августа, 16:55,
обновлено 1 августа, 17:25
Столкновения в Судане

Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов

AP Photo/ Marwan Ali
© AP Photo/ Marwan Ali

Как сообщили в МИД РФ, посольство в стране работает штатно

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. РФ эвакуировала из Судана часть российских дипломатов, а также обратившихся за содействием в возращении на родину россиян на фоне продолжающихся в стране боестолкновений. Об этом сообщили в МИД РФ.

Читайте также
Что известно о вооруженных столкновениях в Судане

"В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину", - информировали в дипведомстве. Там подчеркнули, что работа посольства России в Порт-Судане "продолжается в штатном режиме".

В МИД РФ указали, что во вторник утром эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский специальным рейсом военно-транспортной авиации Минобороны России. "Вывозным мероприятиям содействовала Группа обеспечения МИД России", - добавляется в сообщении.

28 июля в МИД РФ сообщили, что российская сторона перенесла посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений на территории республики. 

Теги:
СуданРоссияСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация