Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов

Как сообщили в МИД РФ, посольство в стране работает штатно

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. РФ эвакуировала из Судана часть российских дипломатов, а также обратившихся за содействием в возращении на родину россиян на фоне продолжающихся в стране боестолкновений. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину", - информировали в дипведомстве. Там подчеркнули, что работа посольства России в Порт-Судане "продолжается в штатном режиме".

В МИД РФ указали, что во вторник утром эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский специальным рейсом военно-транспортной авиации Минобороны России. "Вывозным мероприятиям содействовала Группа обеспечения МИД России", - добавляется в сообщении.

28 июля в МИД РФ сообщили, что российская сторона перенесла посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений на территории республики.