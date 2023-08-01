Постпредство РФ: идея о том, чтобы Кения возглавила миссию в Гаити, требует обсуждения

Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, надо принимать во внимание очень много аспектов

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Россия приняла во внимание идею о том, чтобы Кения возглавила миссию по содействию безопасности на Гаити, однако пока рано оценивать эту инициативу. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Нам нужно изучить детали. Как я могу ответить сейчас? Мы знаем об этих дискуссиях, знаем, что ситуация в Гаити очень тяжелая. Но надо принимать во внимание очень много аспектов. Мы, конечно, приняли во внимание решение Кении и будем обсуждать его с членами Совета [Безопасности ООН]", - сказал он в ответ на вопрос, поддержит ли Россия такую инициативу Кении.

В субботу глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил в Twitter, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзей Гаити" согласилась "положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити". Кения обязалась направить в страну на расстоянии около 12 тыс. километров 1 тыс. полицейских "для оказания помощи в обучении и содействии гаитянской полиции в восстановлении нормальной жизни в стране и защите стратегических объектов". Министр указал, что задействует миротворцев после "получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении". По итогам работы кенийской оценочной миссии будут определены мандат и "оперативные требования миссии".