1 августа, 17:32
Саммит Россия – Африка

Богданов обсудил реализацию декларации саммита в Петербурге с послами РФ в Африке

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы российско-африканских отношений

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с главами российских дипмиссий в африканских странах для обсуждения шагов по выполнению итоговой декларации саммита Россия - Африка, который ранее прошел в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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"Особое внимание было уделено перспективам вывода отношений с государствами Африки на качественно новый уровень. В частности, констатирована нацеленность и мобилизованность дипломатических миссий России в африканских странах на эффективную работу по реализации положений итоговой декларации петербургского саммита", - указали в российском дипведомстве.

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы российско-африканских отношений и уточнен перечень задач по их развитию с учетом итогов второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. "В этом контексте участники провели содержательный диалог по дальнейшему наращиванию политических контактов с африканскими партнерами, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, научно-технических и гуманитарных связей", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, был подробно обсужден весь комплекс вопросов обеспечения деятельности российских посольств в Африке. В мероприятии, помимо послов, приняли участие представители заинтересованных министерств, ведомств и корпораций, а также ряда департаментов МИД России.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. По итогам саммита были приняты четыре декларации, включая итоговую. В их числе документы о предотвращении гонки вооружений в космосе, сотрудничестве в сфере информационной безопасности и укреплении взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также план действий Форума партнерства Россия - Африка, который будет воплощать в жизнь решения саммита, до 2026 года. Кроме того, российское правительство подписало меморандумы о взаимопонимании с Межправительственной организацией по развитию и Экономическим сообществом государств Центральной Африки. 

Теги:
РоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
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