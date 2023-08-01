1 августа, 18:01

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Бразилии проблемы доступа продовольствия на мировые рынки

Встреча состоялась по просьбе посла Бразилии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности, включая доступ сельхозпродукции на мировые рынки. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Особое внимание было уделено задачам международного гуманитарного содействия Сирии и обеспечения глобальной продовольственной безопасности, включая беспрепятственный доступ сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки", - указали в МИД РФ. 

Кроме того, стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня в рамках взаимодействия двух государств в Совете Безопасности и Генассамблее ООН. Встреча состоялась по просьбе посла Бразилии. 

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