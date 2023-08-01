В постпредстве РФ отметили призыв ООН прекратить атаки дронов на Москву

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, "стоило ооновцев вчера жестко раскритиковать, как они начали исправляться"

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил реакцию заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака на удары украинских беспилотников по гражданским объектам в Москве.

Ранее во вторник на брифинге Хак заявил, что ООН против атак беспилотников на Москву, такие удары должны быть прекращены. "Стоило ооновцев вчера жестко раскритиковать, как они начали исправляться", - написал Полянский в своем Telegram-канале.

На заседании 31 июля Совета Безопасности ООН первый зампостпреда РФ подчеркнул, что Москва ожидает от руководства секретариата ООН соблюдения принципов беспристрастности и независимости в оценке "деяний марионеточного киевского режима". По его словам, использование Украиной террористических методов - это фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективы его мирного урегулирования.