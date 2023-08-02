Путин проведет совещание с кабмином и вручит госнаграды

Президент России отметит деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за достижения в различных областях и проведет совещание с членами правительства.

Как сообщала пресс-служба главы государства, вручение госнаград пройдет в Екатерининском зале Кремля. Церемония состоится в День Воздушно-десантных войск. Будет отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

О церемониях награждения

Президент регулярно проводит церемонии вручения госнаград. По его словам, такие мероприятия собирают выдающихся граждан, заслуженных и неординарных людей, чьи достижения имеют для России особую ценность.

Подобные встречи могут быть тематическими или объединять деятелей из разных сфер. Так, 12 июня, в День России, глава государства в Большом Кремлевском дворце награждал Героев Труда, в мае на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля вручал награды выдающимся деятелям культуры, космонавтики, образования и других областей, а 8 марта глава государства чествовал выдающихся женщин - представительниц различных профессий.

Совещание с кабмином

Среди других мероприятий, которые заявлены в рабочем графике президента на 3 августа, - совещание с членами правительства РФ. Оно пройдет в режиме видео-конференц-связи. Основной темой обсуждения, как ожидается, станет развитие пунктов пропуска через государственную границу страны.

Как сообщала пресс-служба Кремля, с докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов. Также на совещании рассмотрят текущие вопросы.

О развитии пунктов пропуска через госграницу

Российские власти уделяют большое внимание развитию транспортно-логистических коридоров, в том числе пунктов пропуска через госграницу. Так, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина сотрудниками Минтранса, Федеральной таможенной службы и других ведомств были проведены работы по модернизации контрольно-пропускного пункта (КПП) "Верхний Ларс", в результате которых к середине июня удалось увеличить число полос для движения через КПП с 11 до 39.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян благодарил Путина и Мишустина за увеличение пропускной способности пункта и отмечал, что этот вопрос всегда был в повестке его дискуссий с российскими коллегами.

В начале июля по поручению президента РФ была увеличена пропускная способность контрольно-пропускного пункта "Гуково" на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики. О проблемах с заторами в районе КПП Путин ранее говорил и на совещании с правительством в середине апреля, после того, как лично проехал пункт и увидел большое количество стоящего в очереди транспорта, в основном гражданских грузовиков. Президент тогда отмечал, что ситуацию нужно исправить.

Регулярные совещания

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о развитии технологий искусственного интеллекта, социально-экономическом развитии новых регионов РФ, вопросах обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми, а также о региональной инвестиционной политике и реализации дорожных карт по трансформации делового климата.