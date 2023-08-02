Захарова заявила, что США оценивают вероятность атаки на Польшу в угоду конъюнктуре

По словам официального представителя МИД России, Соединенные Штаты при оценке события не руководствуются реальным положением вещей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заявления США о том, что Вашингтон в случае атаки группы "Вагнер" на Польшу обвинит Россию, основаны не на реальном положении вещей, а на идеологической повестке. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на соответствующие высказывания постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Тут еще и события не произошли, и, соответственно, их природы нет, а расценки уже имеются. Знаете, почему? Потому что не суть события влияют на оценку США, а собственная шкала конъюнктуры формирует позицию", - отметила дипломат.

Для сравнения она обратила внимание, что уже неделю администрация "в Белом доме не может артикулировать, что же произошло в Нигере". "Как доверительно сообщила [пресс-секретарь Белого дома] Карин Жан-Пьер всему миру, не время делать выводы: "Ситуация остается подвижной. Еще очень рано характеризовать природу происходящих событий", - напомнила Захарова о позиции США насчет происходящего в Нигере.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты не усматривают никаких угроз безопасности Польши и других европейских членов НАТО со стороны ЧВК "Вагнер".