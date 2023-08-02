1 августа, 22:22

Захарова заявила, что США оценивают вероятность атаки на Польшу в угоду конъюнктуре

Петр Ковалев/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Петр Ковалев/ ТАСС

По словам официального представителя МИД России, Соединенные Штаты при оценке события не руководствуются реальным положением вещей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заявления США о том, что Вашингтон в случае атаки группы "Вагнер" на Польшу обвинит Россию, основаны не на реальном положении вещей, а на идеологической повестке. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на соответствующие высказывания постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Читайте также
Польша направит больше военнослужащих и вертолетов на границу с БелоруссиейВ Варшаве сообщили о нарушении белорусскими вертолетами воздушных границ ПольшиЛукашенко отверг опасения Польши из-за перемещения бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

"Тут еще и события не произошли, и, соответственно, их природы нет, а расценки уже имеются. Знаете, почему? Потому что не суть события влияют на оценку США, а собственная шкала конъюнктуры формирует позицию", - отметила дипломат.

Для сравнения она обратила внимание, что уже неделю администрация "в Белом доме не может артикулировать, что же произошло в Нигере". "Как доверительно сообщила [пресс-секретарь Белого дома] Карин Жан-Пьер всему миру, не время делать выводы: "Ситуация остается подвижной. Еще очень рано характеризовать природу происходящих событий", - напомнила Захарова о позиции США насчет происходящего в Нигере.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты не усматривают никаких угроз безопасности Польши и других европейских членов НАТО со стороны ЧВК "Вагнер". 

Теги:
СШАРоссияПольшаЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация