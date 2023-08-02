Избирком зарегистрировал еще двух кандидатов на выборы главы Новосибирской области

В списке, в частности, оказался действующий губернатор региона Андрей Травников

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала действующего губернатора региона Андрея Травникова (партия "Единая Россия") и депутата Заксобрания региона Романа Яковлева (КПРФ) на выборы главы области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партий в среду.

"Да, Роман Яковлев получил регистрационное удостоверение", - сказали ТАСС в пресс-службе новосибирского обкома КПРФ.

В пресс-службе регионального отделения "Единой России" ТАСС также подтвердили информацию о регистрации Травникова.

27 июля облизбирком зарегистрировал двух кандидатов в губернаторы Новосибирской области. Ими стали вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев и бизнесмен Владислав Плотников (партия "Справедливая Россия - За правду").

Всего документы подали четыре кандидата. Как отмечали в избиркоме, кандидатам необходимо было собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) - глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября.