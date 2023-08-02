Захарова заявила, что тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

По словам официального представителя МИД РФ, в стране постепенно инкорпорируется соответствующая символика - марки, монеты с определенными ностальгическими воспоминаниями с этими территориями в составе польского государства

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Тема притязаний Польши на территории западной Украины уже становится мейнстримом в польском обществе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За последние годы тема того, что эта историческая справедливость должна наконец свершиться, а они [Польша] ее видят, естественно, в контексте Западной Украины, становится уже мейнстримом. Это не отдельные маргиналы, которые говорят об этом, не какие-то закрытые и тайные встречи по интересам. Это становится уже мейнстримом", - сказала она в среду в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, появляются книги, конференции, выступления, постепенно инкорпорируется соответствующая символика - марки, монеты с определенными ностальгическими воспоминаниями с территориями западной Украины в составе Польши. "Это задает определенный общественный контур, соответственно, делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается", - добавила дипломат.

Министерство обороны Польши 1 августа сообщило о принятии решения направить больше военнослужащих и боевых вертолетов на границу с Белоруссией после нарушения белорусскими вертолетами воздушных границ страны.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности 21 июля заявил, что Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска.