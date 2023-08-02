ЛДПР выдвинет в ДНР 540 кандидатов для участия в выборах

Как отметили в партии, на каждый мандат дали кандидата

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. ЛДПР выдвинет для участия в выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) и муниципальные советы 540 кандидатов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"От ЛДПР будут выдвинуты 540 человек. На каждый мандат мы дали кандидата", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее в ЛДПР сообщили ТАСС, что партия выдвинула список кандидатов для участия в выборах, но не уточнялось количество претендентов.

Сообщалось, что в списки вошли глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, внештатный советник главы ДНР, координатор донецкого регионального отделения ЛДПР Андрей Крамар, директор Института неотложной восстановительной хирургии имени В. К. Гусака Минздрава ДНР Эмиль Фисталь, генеральный директор ООО "Гарант" Татьяна Бондаренко, депутат парламента ДНР Андрей Баевский и другие кандидаты.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов Народного совета и депутатов муниципальных органов власти.