Захарова: США оправдали террористические методы Киева, отказавшись осуждать атаки на РФ

По словам официального представителя МИД РФ, Киев, осознавая, что не встретит осуждения со стороны Запада, смело взял на себя ответственность за атаки и "не скрывают своих истинных намерений, а именно - запугивания мирных жителей"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вашингтон, отказавшись осуждать атаки беспилотников на Москву, официально оправдал террористические методы, которые используют власти Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Именно так сейчас отнеслись к России, к москвичам, которые работают в офисном центре. По сути, США оправдали террористические методы [Киева] и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, "киевские нацисты, осознавая, что не встретят осуждения со стороны Запада, смело взяли на себя ответственность за атаки и не скрывают своих истинных намерений, а именно - запугивания мирных жителей". "Пусть не надеются - никакой паники нет, напротив - только еще более крепнет консолидация общества в вопросе безусловной необходимости достижения целей специальной военной операции, поскольку украинская хунта раз за разом являет миру свое чудовищное нутро", - продолжила она.

"Нам также известно о том, что западные страны не только на словах поощряют террористические методы киевского режима, но и непосредственно участвуют в организации терактов, поставляя вооружения и передавая необходимые разведданные, - отметила Захарова. - Однако всех украинских преступников ждет неотвратимое наказание".

В Минобороны РФ заявили, что ночью 1 августа два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. В ведомстве уточнили, что еще один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити". Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщил ТАСС высокопоставленный источник в системе ПВО, беспилотники были запущены с территории Украины. ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.