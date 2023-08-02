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Саммит Россия – Африка

Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили саммит Россия - Африка

Михаил Богданов и Назих Нагари также рассмотрели ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая обстановку в Судане, Ливии и на палестинских территориях

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили саммит Россия - Африка, прошедший 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомтсва.

"В ходе беседы значительное внимание было уделено обсуждению состоявшегося 27-28 июля в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка с акцентом на практическую реализацию достигнутых по его итогам договоренностей", - указали на министерстве.

В ходе встречи стороны также рассмотрели ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая обстановку в Судане, Ливии и на палестинских территориях, добавили в МИД РФ.

Встреча прошла по просьбе египетского дипломата. 

Теги:
ЕгипетРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
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