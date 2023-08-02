2 августа, 08:36,
обновлено 2 августа, 08:39
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о безуспешной попытке ВСУ прорвать российскую оборону

По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, украинская штурмовая группа была уничтожена артиллерией

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник предприняла попытку прорыва российской обороны в Запорожской области, однако была уничтожена артиллерией. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Вчера штурмовая группа противника предприняла еще одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работино Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее", - говорится в сообщении.

Как отметил Балицкий, ВСУ несут потери, пытаются восстановить боеспособность и снова бросают силы в бой. "Сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни", - подчеркнул он. 

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