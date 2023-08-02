2 августа, 08:42,
обновлено 2 августа, 09:17
Военная операция на Украине

Захарова заявила, что использование террора Киевом отдаляет мирное урегулирование

По словам официального представителя МИД РФ, частое применение Украиной в последнее время террористических методов связано в первую очередь с очевидным провалом контрнаступления ее вооруженных сил

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Использование киевским режимом террористических методов усугубляет украинский кризис, отдаляет перспективу мирного урегулирования. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Использование террора киевским режимом - фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективу мирного урегулирования. Кроме того, известно, что для осуществления терактов зачастую применяются вооружение и техника, которые поставляются на Украину западными спонсорами, что делает их просто причастными напрямую ко всем этим преступлениям", - сказала она.

"Я напомню, термин "режим, спонсирующий терроризм" или "государство - спонсор терроризма" активно применяется именно на Западе. Так они [Запад - прим. ТАСС] это же и делают, они спонсируют террористическую активность киевского режима", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

При этом, как отметила Захарова, частое применение Украиной в последнее время террористических методов связано в первую очередь с очевидным провалом контрнаступления ее вооруженных сил. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация