Захарова заявила, что использование террора Киевом отдаляет мирное урегулирование

По словам официального представителя МИД РФ, частое применение Украиной в последнее время террористических методов связано в первую очередь с очевидным провалом контрнаступления ее вооруженных сил

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Использование киевским режимом террористических методов усугубляет украинский кризис, отдаляет перспективу мирного урегулирования. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Использование террора киевским режимом - фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективу мирного урегулирования. Кроме того, известно, что для осуществления терактов зачастую применяются вооружение и техника, которые поставляются на Украину западными спонсорами, что делает их просто причастными напрямую ко всем этим преступлениям", - сказала она.

"Я напомню, термин "режим, спонсирующий терроризм" или "государство - спонсор терроризма" активно применяется именно на Западе. Так они [Запад - прим. ТАСС] это же и делают, они спонсируют террористическую активность киевского режима", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

При этом, как отметила Захарова, частое применение Украиной в последнее время террористических методов связано в первую очередь с очевидным провалом контрнаступления ее вооруженных сил.