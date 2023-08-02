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обновлено 2 августа, 09:21
Попытка госпереворота в Нигере

В МИД РФ считают важным не допустить деградации обстановки в Нигере

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, применение силы не будет способствовать урегулированию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия считает крайне важным организовать национальный диалог в Нигере и не допустить деградации обстановки в этой стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в Нигере. "Считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране. Полагаем неотложной задачей организацию национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка", - сказала она.

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"Мы полагаем, что угроза применения силы в отношении суверенного государства не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию ситуации в стране", - подчеркнула Захарова.

В качестве положительного фактора она отметила, что развитие событий в Нигере идет по мирному сценарию и не омрачено человеческими жертвами. Дипломат констатировала, что текущий кризис в Нигере происходит на фоне "сложной ситуации в области безопасности и крайне тяжелого социально-экономического положения населения этого государства".

"При поиске путей разрешения конфликта в Нигере продолжаем исходить из принципа "африканским проблемам - африканское решение". Рассчитываем, что будут предприняты энергичные, посреднические усилия с целью содействия обществу Нигера в выходе из кризиса по линии Африканского союза и субрегиональных организаций. Мы выражаем надежду, что народ Нигера, с которым нас связывают давние отношения дружбы и сотрудничества, сможет успешно преодолеть нынешний непростой период в своей истории. Нацелены на дальнейшее развитие всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей", - добавила Захарова. 

Теги:
НигерРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПопытка госпереворота в Нигере
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