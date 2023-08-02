2 августа, 09:27,
обновлено 2 августа, 09:55

Захарова назвала словесной эквилибристикой заявления США о гарантиях безопасности Киеву

Официальный представитель МИД РФ отметила, что вступление Украины в НАТО или предоставление ей каких-либо гарантий безопасности приведут к неконтролируемым последствиям

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заявления о начале переговоров по предоставлению Вашингтоном гарантий безопасности Киеву являются "словесной эквилибристикой" для сохранения Украины в качестве плацдарма против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это все словесная эквилибристика, цель которой - найти красивые, политологические формулировки. А суть остается прежней - это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана Западом. Второе - сохранение украинской территории в качестве плацдарма в прямом смысле этого слова", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО или предоставление ей каких-либо гарантий безопасности приведут к неконтролируемым последствиям. "Все то, что можно будет приравнять к членству в этой организации, существенно осложнит ситуацию вокруг украинского кризиса, приведет к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире", - указала она.

"Важно помнить, что для США Украина - прежде всего инструмент для достижения геополитических интересов. Рано или поздно Вашингтону придется смириться с новыми геополитическими реалиями, распрощаться с претензиями на гегемонию", - добавила официальный представитель дипведомства.

Ранее американская администрация подтвердила, что Соединенные Штаты и Украина начнут на этой неделе переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву. Там уточнили, что переговоры состоятся в виртуальном формате. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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