Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор

В предыдущий раз президенты России и Турции общались 24 июня

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят первый более чем за пять недель телефонный разговор.

"Разговор идет сейчас", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы как обычно делаем - дадим сообщение на этот счет", - добавил представитель Кремля.

В предыдущий раз лидеры общались 24 июня, за время этого перерыва была прекращена зерновая сделка и произошли несколько других событий, в том числе Анкара выдала Киеву главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

О планах проведения 2 августа телефонного разговора президент России сообщил 29 июля. По словам Путина, они собирались побеседовать с Эрдоганом ранее, однако не смогли подобрать удобное время.