2 августа, 09:30,
обновлено 2 августа, 09:56

Песков заявил, что идея создания более широкого аналога БРИКС сейчас не обсуждается

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, процесс вступления в БРИКС зависит в первую очередь от позиции государств - членов объединения

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Обсуждения создания новой организации - более широкого аналога БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) - сейчас не ведутся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В настоящий момент таких обсуждений не ведется. Действительно, вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертом уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведутся ли обсуждения о создании более широкого аналога БРИКС для всех заинтересованных в сотрудничестве стран.

"А что касается интереса, который проявляют многие другие страны, то так или иначе он будет реализовываться и в двустороннем формате, и дальше будут продолжаться по линии БРИКС контакты с этими [заинтересованными] государствами", - отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что процесс вступления в БРИКС зависит в первую очередь от позиции государств - членов объединения, он "достаточно растянутый по времени".

Ранее Песков отмечал, что тема расширения БРИКС стоит "высоко в повестке дня", но при этом между участниками объединения существуют нюансы по поводу его расширения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия и Бразилия выступают против призывов Китая быстро расширить БРИКС.

Ожидается, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут рассмотрены официальные заявки, поданные рядом стран на вступление в БРИКС. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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