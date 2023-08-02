Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

Пресс-секретарь президента отметил, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины", - отметил он.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть "не в те руки", представитель Кремля сказал: "Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнений, что так оно и есть".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в регионе остается сложной, на этом фоне было решено обеспечить самооборону оружием. Бойцам вручили автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ. Кроме этого, в рамках передачи оружия взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.

В состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка 3 тыс. человек, на границе с Украиной создали семь батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.