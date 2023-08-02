Путин направит приветствие участникам Московской конференции по международной безопасности

В Кремле уточнили, что пока "непонятно, позволит ли график президенту там побывать"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может посетить Московскую конференцию по международной безопасности, если позволит график, но точно направит видеоприветствие участникам форума. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока непонятно, позволит ли график президенту там побывать", - сказал представитель Кремля, пообещав сообщить, если Путин сможет очно выступить на форуме.

"В любом случае предусмотрено видеообращение президента к участникам конференции, которое тоже будет содержательным", - отметил Песков.

Как говорится на сайте Министерства обороны РФ, XI Московская конференция по международной безопасности запланирована на 15 августа. На ней предусмотрены дискуссии по нескольким темам: "Реалии глобальной безопасности в многополярном мире", "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте", "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", "Взаимодействие военных ведомств: условия и ожидания", "Единый мир - общая безопасность".

В приветственном слове министра обороны РФ Сергея Шойгу указывается, что "с момента своего основания в 2012 году конференция стала востребованной площадкой открытого обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности". Глава ведомства обратил внимание на то, что "в 2023 году конференция проводится в условиях кардинального изменения военно-политической обстановки в мире, становления и укрепления реального многополярного мироустройства". Он отметил, что "на предстоящем форуме главам и представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ будет предоставлена возможность обменяться мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях".

Шойгу указал, что "на конференции будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе".