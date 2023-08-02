Захарова назвала обманом встречу в Саудовской Аравии по "формуле мира"

По мнению официального представителя МИД РФ, эти переговоры на самом деле нужны для сколачивания антироссийской коалиции

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Встреча, которую Киев и западные страны инициируют в Саудовской Аравии по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, является обманом и на самом деле нужна для сколачивания антироссийской коалиции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Встреча, которую инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, - это обман. Это не конференция научно-практического толка или не встреча дипломатов для выработки политических решений, это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", - сказала она.

Ранее о планах Саудовской Аравии провести встречу по украинскому вопросу сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. По сведениям издания, на встречу прибудут чиновники из 30 стран, а целью заявлены мирные переговоры по Украине.