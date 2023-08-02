Захарова заявила об игнорировании верховным комиссаром ООН фактов о погибших в Еленовке

Официальный представитель МИД РФ выразила сожаление, что Фолькер Тюрк "вновь продемонстрировал двойные стандарты и нежелание давать объективную оценку действиям киевского режима"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк игнорирует факты о погибших украинских военнопленных в следственном изоляторе в Еленовке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

У РФ, по словам дипломата, "вызывают недоумение утверждения Фолькера Тюрка о том, что гибель более 50 украинских военнопленных в следственном изоляторе в Еленовке не была вызвана попаданием ракеты, выпущенной из реактивной системы залпового огня HIMARS". "Возникает закономерный вопрос, откуда у его управления, которое он возглавляет и которое не имеет соответствующей компетенции в столь специфической сфере, подобная убежденность, - указала она. - Кто-то передавал материалы? Хотелось бы ознакомиться и с тем, кто передавал, и с самими материалами".

По словам Захаровой, "Фолькером Тюрком игнорируется официальная информация Министерства обороны РФ, следственного комитета страны, которая неоднократно доводилась до широкой общественности". "Мы сожалеем, что верховный комиссар вновь продемонстрировал двойные стандарты и нежелание давать объективную оценку действиям киевского режима", - отметила дипломат.

При этом, по словам официального представителя МИД РФ, "ссылка верховного комиссара на некие свидетельства жертв и их родственников не выдерживает вообще никакой критики, поскольку никаких следственных действий и экспертиз Управлением верховного комиссара ООН по правам человека проведено не было".

"Мы хотели бы вновь призвать верховного комиссара соблюдать принципы объективности и беспристрастности, на которых и должна основываться его работа и вверенный ему мандат", - заключила Захарова.

Об ударе в Еленовке

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки. В результате ракетного удара погибли 50 украинцев, были доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных, пострадали восемь сотрудников СИЗО.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что Россия в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. С аналогичным запросом к ООН обратилась и Украина. В августе 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании миссии по установлению фактов обстрела в СИЗО, но она так и не выехала на место происшествия.