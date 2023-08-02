Песков заявил, что вопросом обвинений Трампа должны заниматься американцы, а не Москва

По словам пресс-секретаря президента РФ, эта тема не входит в повестку дня Москвы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кремль не комментирует обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа, поскольку этот вопрос не входит в повестку дня Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать предъявление обвинений Трампу в попытке помешать утверждению результатов президентских выборов в США.

Ранее было опубликовано обвинительное заключение по делу в отношении Трампа. В документе уточняется, что Трампу предъявлены обвинения в попытке помешать утверждению результатов выборов в стране. В случае признания его виновным максимальное наказание может составить 20 лет тюрьмы. Такое же наказание может грозить ему и за попытку препятствовать действиям Конгресса, направленным на утверждение итогов голосования.

Трамп и другие республиканцы после прошлых выборов президента в 2020 году, на которых одержал победу демократ Джо Байден, заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 6 января 2021 года сторонники Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов.