Расширение БРИКС, выдача антидронных ружей и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Вопросы расширения БРИКС, возможность выхода РФ из ВТО и МВФ, раздача добровольцам территориальной обороны в Белгородской области оружия против украинских беспилотников и перспективы зерновой сделки стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле, "у него обширный график", много непубличных встреч.

Анонсированный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "ожидать не надо, он идет сейчас".

Вскоре Путин вручит государственные награды, "будут и военные герои, и гражданские".

Президент проведет после 15:00 мск в открытом режиме совещание с членами правительства, посвященное развитию пунктов пропуска через госграницу. Будет и закрытая часть - там выступят врио руководителя таможни Руслан Давыдов и руководитель пограничной службы Владимир Кулишов.

"Пока непонятно, позволит ли график" выступить Путину на Московской конференции по международной безопасности. В любом случае запланировано видеообращение к участникам мероприятия.

О расширении БРИКС

"В настоящий момент таких обсуждений (о реорганизации БРИКС - прим. ТАСС) не ведется". "Вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне".

Взаимодействие со странами, желающими присоединиться к БРИКС, "будет реализовываться и в двустороннем формате". "Конечно, это вопрос, зависящий от позиции государств-членов" и "растянутый во времени".

О выходе из МВФ и ВТО

"Здесь главное - позиция правительства, весьма аргументированная", то есть несогласие с инициативой КПРФ выйти из МВФ и ВТО.

О выдаче антидронных ружей

Любая выдача вооружений добровольцам территориальной обороны в Белгородской области "осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством", "с той обстановкой, которая есть на земле".

"Это мера, которая необходима на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются".

"Оружие никогда не бывает бесконтрольное, все механизмы контроля должны быть тщательно реализованы". "Нет сомнений", что это так и реализуется.

О зерновой сделке

"Президент Путин повторял это сто раз": "Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке", "просто сделка должна быть реализована и в той части, которая касается Российской Федерации".

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