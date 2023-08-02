2 августа, 09:51
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Расширение БРИКС, выдача антидронных ружей и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Вопросы расширения БРИКС, возможность выхода РФ из ВТО и МВФ, раздача добровольцам территориальной обороны в Белгородской области оружия против украинских беспилотников и перспективы зерновой сделки стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле, "у него обширный график", много непубличных встреч.
  • Анонсированный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "ожидать не надо, он идет сейчас".
  • Вскоре Путин вручит государственные награды, "будут и военные герои, и гражданские".
  • Президент проведет после 15:00 мск в открытом режиме совещание с членами правительства, посвященное развитию пунктов пропуска через госграницу. Будет и закрытая часть - там выступят врио руководителя таможни Руслан Давыдов и руководитель пограничной службы Владимир Кулишов.
  • "Пока непонятно, позволит ли график" выступить Путину на Московской конференции по международной безопасности. В любом случае запланировано видеообращение к участникам мероприятия.

О расширении БРИКС

  • "В настоящий момент таких обсуждений (о реорганизации БРИКС - прим. ТАСС) не ведется". "Вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне".
  • Взаимодействие со странами, желающими присоединиться к БРИКС, "будет реализовываться и в двустороннем формате". "Конечно, это вопрос, зависящий от позиции государств-членов" и "растянутый во времени".

О выходе из МВФ и ВТО

  • "Здесь главное - позиция правительства, весьма аргументированная", то есть несогласие с инициативой КПРФ выйти из МВФ и ВТО.

О выдаче антидронных ружей

  • Любая выдача вооружений добровольцам территориальной обороны в Белгородской области "осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством", "с той обстановкой, которая есть на земле".
  • "Это мера, которая необходима на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются".
  • "Оружие никогда не бывает бесконтрольное, все механизмы контроля должны быть тщательно реализованы". "Нет сомнений", что это так и реализуется.

О зерновой сделке

  • "Президент Путин повторял это сто раз": "Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке", "просто сделка должна быть реализована и в той части, которая касается Российской Федерации".

Об обвинениях Дональду Трампу

  • "Мы считаем, что, скорее, этим вопросом должны заниматься американцы".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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