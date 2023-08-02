Захарова заявила, что РФ может зеркально ответить на призыв к россиянам сотрудничать с MI6

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "антироссийский курс Лондона давно очевиден"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Призыв к сотрудничеству, адресованный россиянам главой службы британской внешней разведки MI6 Ричардом Муром, может повлечь зеркальный ответ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выступая на днях в британском посольстве в Праге, напомнила она, Мур "призвал россиян идти на предательство Родины и сотрудничать с британской разведкой". "Мысль интересная, - с иронией заметила дипломат. - Полагаю, что надо отвечать зеркально и, пожалуй, такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской "оси зла", предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с [российской] разведкой".

"Мне кажется, это отличная мысль предложить подданным Великобритании, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой, - продолжила Захарова. - Почему бы нет, что такого? Ведь, с точки зрения Лондона, это норма. Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что "антироссийский курс Лондона давно очевиден". "Теперь же наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства перешла все мыслимые границы и элементарные понятия о чести и порядочности, - отметила она. - Это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды, когда нацисты предлагали "взаимодействовать" гражданам СССР, говоря, будто Родина их не любит. На Западе наших граждан всегда начинают "любить" и предлагают "взаимодействовать", когда после неудачного блицкрига переходят к плану "Б".

В случае встречного призыва к сотрудничеству Захарова отвергла возможные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Великобритании. "Ничего подобного, это будет просто зеркальный ответ", - подчеркнула она.