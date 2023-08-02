2 августа, 10:11
Военная операция на Украине

Медведев порекомендовал Зеленскому задуматься, что тот сделал со своей страной

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

По словам зампреда Совбеза России, президент Украины должен посмотреть на последствия ударов ВС РФ, нанесенных в ответ на террористические акты со стороны Киева

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен посмотреть на последствия ударов ВС РФ, нанесенных в ответ на террористические акты со стороны Украины, и задуматься о своей стране. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Зеленского о том, что россияне почувствуют результаты работы украинских силовиков.

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По мнению Медведева, Зеленский лучше бы "съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и других после террористических атак Украины". "И задумался, что он сделал со своей страной!" - написал замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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