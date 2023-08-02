Захарова: речи о снижении активности РФ по армяно-азербайджанскому урегулированию не идет

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "абсолютно непонятными" являются рассуждения относительно возможного решения о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва заинтересована в урегулировании отношений между Баку и Ереваном, снижения активности с российской стороны на этом направлении нет, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы всецело были и остаемся заинтересованными в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе, и в полной мере относятся к Южному Кавказу и остальные наши обязательства, их мы тоже выполняем. О каком снижении активности может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровнях?" - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ заметила, что "абсолютно непонятными" являются рассуждения относительно возможного решения о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха, "особенно на фоне нынешней крайне непростой гуманитарной ситуации там". "Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции: это и обмен пленными, и разминирование, урегулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. К сожалению, мы нередко видим, что представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов, поэтому хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было, потому что жонглирование словами до добра не доводит", - подчеркнула она.

Захарова также указала, что на высшем уровне не раз отмечался ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировалась востребованность его действий в нормализации обстановки. "Поэтому подобные попытки поставить все это под сомнение вызывают большие вопросы. В целом после того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, какие-либо претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят вдвойне неуместно", - заключила дипломат.