2 августа, 10:32
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Захарова заявила, что Москва поддерживает переговорный процесс между Баку и Степанакертом

Как отметила официальный представитель МИД РФ, российские миротворцы ранее помогали в организации встреч двух делегаций

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва поддерживает запуск переговорного процесса между Баку и Степанакертом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы поддерживаем запуск переговоров между Баку и Степанакертом. Данная тема находится в повестке дня наших контактов с заинтересованными сторонами", - сказала она.

Как отметила дипломат, российские миротворцы ранее помогали в организации встреч двух делегаций, готовы и дальше оказывать этому необходимое содействие. "Россия не выдвигает никаких предусловий и кропотливо работает над сближением подходов сторон, которые в настоящее время серьезно расходятся на фоне обострения напряженности в Нагорном Карабахе", - подчеркнула представитель российского дипведомства. 

Теги:
АзербайджанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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